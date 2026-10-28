У бывшего вице-мэра Дивногорска конфисковали имущество на 8,5 млн рублей
Суд по иску прокуратуры конфисковал имущество бывшего замглавы Дивногорска (Красноярский край) Натальи Фроловой, полученное, по данным ведомства, незаконным путем. Государству отошли земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м, садовый дом и недостроенный коттедж общей стоимостью 8,5 млн руб.
По информации прокуратуры, в 2022–2024 годах чиновница оказывала содействие ООО «Мегаполис» в приемке и оплате работ по муниципальным контрактам на благоустройство. За это руководитель фирмы передал ей 400 тыс. руб., на которые был приобретен земельный участок, а также обеспечил строительство на нем жилого дома за счет компании.
Кроме того, на рассмотрении городского суда Дивногорска находится уголовное дело в отношении Натальи Фроловой. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) ей грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.