У бывшего вице-мэра Дивногорска конфисковали имущество на 8,5 млн рублей

По информации прокуратуры, в 2022–2024 годах чиновница оказывала содействие ООО «Мегаполис» в приемке и оплате работ по муниципальным контрактам на благоустройство. За это руководитель фирмы передал ей 400 тыс. руб., на которые был приобретен земельный участок, а также обеспечил строительство на нем жилого дома за счет компании.