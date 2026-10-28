«Сбербанк» представит новую дивидендную политику 12 ноября

«Дивидендная политика — понятно, что это один из ключевых вопросов нашей стратегии, и о ней также дадим всю исчерпывающую информацию. Представим ее в том варианте, в котором ее, как мы предполагаем, утвердит наблюдательный совет 10 ноября, представим ее 12 ноября», — сказал господин Скворцов (цитата по «Интерфаксу»).