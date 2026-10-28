«Сбербанк» представит новую дивидендную политику 12 ноября
Наблюдательный совет «Сбербанка» рассмотрит вопрос о дивидендной политике на 2027–2029 годы 10 ноября, а представит ее 12 ноября. Об этом заявил зампред правления, финансовый директор «Сбербанка» Тарас Скворцов во время конференц-звонка.
«Дивидендная политика — понятно, что это один из ключевых вопросов нашей стратегии, и о ней также дадим всю исчерпывающую информацию. Представим ее в том варианте, в котором ее, как мы предполагаем, утвердит наблюдательный совет 10 ноября, представим ее 12 ноября», — сказал господин Скворцов (цитата по «Интерфаксу»).
В новой дивидендной политике, как ранее сообщал господин Скворцов, банк будет стараться сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли, при этом многое будет зависеть от развития регулирования.
Нынешняя стратегия «Сбербанка» предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при уровне достаточности общего капитала по нормативу Н20.0 не ниже 13,3% (соотношение общего капитала компании к ее активам). Основным акционером «Сбербанка» с долей в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.