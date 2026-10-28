«Россети Северный Кавказ» подключили к сетям более 5,3 тыс. новых потребителей
ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2026 году подключило к электрическим сетям более 5,3 тыс. новых потребителей, суммарно им предоставили свыше 121 МВт мощности. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер компании Виктор Абаимов на круглом столе «Энергия для макрорегиона: как в СКФО развивается электросетевой комплекс и с какими проблемами сталкивается», организованном «Ъ-Кавказ».
«В 2026 году подключили к электрическим сетям компании более 5,3 тыс. новых потребителей. Суммарно им выдали более 121 МВт мощности», — сообщил Виктор Абаимов.
Из общего числа новых подключений 443 пришлись на предприятия малого и среднего бизнеса. Им предоставили более 30 МВт мощности. Кроме того, компания обеспечила электроэнергией более 270 новых социально значимых объектов.
В Кабардино-Балкарии к сетям подключили республиканский онкологический диспансер на 250 коек, которому выделили 2,6 МВт мощности.
В Ставропольском крае электроэнергию получили девять медицинских учреждений, в том числе шесть фельдшерско-акушерских пунктов в Георгиевском, Степновском, Предгорном и Минераловодском районах. В Карачаево-Черкесии подключили детскую школу искусств «Наьсип» в поселке Эркен-Шахар Ногайского муниципального района.
Среди крупных проектов технологического присоединения — подключение комплекса многоквартирных домов в Нальчике с предоставлением 4 МВт мощности и жилого комплекса в Невинномысске, которому выделили 2 МВт. В Моздокском районе Северной Осетии-Алании 1,1 МВт мощности предоставили насосной станции для заправки дождевальных машин.
При этом, по словам Виктора Абаимова, работе по обеспечению надежного электроснабжения мешают самовольные подключения к сетям, вмешательство в работу энергообъектов и хищения электроэнергии. Такие нарушения снижают качество электроснабжения и могут приводить к выходу оборудования из строя.