«Россети Северный Кавказ» подключили к сетям более 5,3 тыс. новых потребителей

ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2026 году подключило к электрическим сетям более 5,3 тыс. новых потребителей, суммарно им предоставили свыше 121 МВт мощности. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер компании Виктор Абаимов на круглом столе «Энергия для макрорегиона: как в СКФО развивается электросетевой комплекс и с какими проблемами сталкивается», организованном «Ъ-Кавказ».