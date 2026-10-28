Косовские сербы хотят обвинить Вучича в госизмене
Сербское национальное вече Косово и Метохии готовит уголовные обвинения против бывшего президента Сербии Александра Вучича и министра внутренних дел Ивицы Дачича. Косовские сербы считают госизменой политику Белграда в отношении автономного края. Об этом сообщил сербский телерадиоканал РТС.
Готовое обвинительное заключение вече намерено направить в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью в Белграде. Авторы инициативы вменяют политикам в вину ликвидацию многих госучреждений в крае за почти 15 лет их правления. По мнению вече, «политический эффект этих антигосударственных, антисербских и антиконституционных шагов почти равен бомбардировке Сербии в 1999 году», передает «Интерфакс».
В вече также поздравили «Студенческий список», который выиграл парламентские выборы в Сербии 25 октября. Там отметили, что победа досталась движению «в абсолютно неравных условиях» и «при максимальной и сильной поддержке граждан Сербии».