В Татарстане ввели выплаты взрослым пациентам с фенилкетонурией
Размер ежемесячной поддержки составляет половину прожиточного минимума
В Татарстане ежемесячную денежную выплату пациентам с фенилкетонурией распространили на совершеннолетних граждан. Ранее ее получателями могли быть только дети-инвалиды с этим заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.
Категорию получателей расширили постановлением кабинета министров Татарстана от 12 ноября 2025 года №936. Документ внес изменения в постановление от 30 декабря 2024 года №1268.
Выплата составляет 50% прожиточного минимума на душу населения в республике. Ее размер будет меняться вместе с этим показателем. В бюджете Татарстана на 2026 год на предоставление выплаты предусмотрено 6,62 млн руб.
Фенилкетонурия — наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена аминокислот. Пациентам необходимо соблюдать специальную диету.