Курултай Башкирии будет сотрудничать с парламентом Брестской области

В числе прочего парламенты договорились обмениваться правовыми актами, информационно-аналитическими и методическими материалами, проводить совместные конференции, семинары, совещания, встречи и консультации, создавать совместные рабочие группы, обмениваться делегациями и выстраивать деловые контакты между представителями сторон, организовывать обмен опытом между сотрудниками аппаратов Курултая и областного совета. Особое внимание стороны хотят уделить обмену опытом по таким вопросам, как защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение социально-экономического и инновационного развития, социальная защита населения, экология, правовое регулирование местного самоуправления и государственная служба, а также культура, туризм, спорт и молодежная политика.