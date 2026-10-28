Курултай Башкирии будет сотрудничать с парламентом Брестской области
Курултай Башкирии ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Советом депутатов Брестской области Беларуси. Документ предполагает взаимодействие в совершенствовании законодательства и информационно-технического обеспечения деятельности, обмен опытом «в части сохранения и развития традиций» регионов, а также в части мониторинга законодательства, анализа и оценки эффективности правоприменительной практики, и развитие информационного сотрудничества сторон.
В числе прочего парламенты договорились обмениваться правовыми актами, информационно-аналитическими и методическими материалами, проводить совместные конференции, семинары, совещания, встречи и консультации, создавать совместные рабочие группы, обмениваться делегациями и выстраивать деловые контакты между представителями сторон, организовывать обмен опытом между сотрудниками аппаратов Курултая и областного совета. Особое внимание стороны хотят уделить обмену опытом по таким вопросам, как защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение социально-экономического и инновационного развития, социальная защита населения, экология, правовое регулирование местного самоуправления и государственная служба, а также культура, туризм, спорт и молодежная политика.
Подписание соглашения планируется во время визита делегации из Башкирии в Брестскую область, сообщает пресс-служба Курултая.