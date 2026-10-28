В Самаре предприниматель не смог оспорить штраф за сокрытие дохода в 78 млн рублей

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих инстанций по делу индивидуального предпринимателя, признанного виновным в уклонении от уплаты налогов. Кассационная жалоба защиты отклонена — доводы о неосведомленности бизнесмена о необходимости смены налогового режима и об отсутствии умысла суд счел несостоятельными. Об этом сообщает пресс-служба суда.