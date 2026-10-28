В Самаре предприниматель не смог оспорить штраф за сокрытие дохода в 78 млн рублей
Решение устояло в двух инстанциях
Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих инстанций по делу индивидуального предпринимателя, признанного виновным в уклонении от уплаты налогов. Кассационная жалоба защиты отклонена — доводы о неосведомленности бизнесмена о необходимости смены налогового режима и об отсутствии умысла суд счел несостоятельными. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно материалам дела, в 2023 году доход предпринимателя превысил 60 млн рублей — лимит, позволяющий применять патентную систему налогообложения. Несмотря на утрату права на патент, коммерсант не уведомил об этом ФНС.
В декларации по упрощенной системе налогообложения предприниматель отразил нулевые показатели, не указав поступивший на счет доход в размере 78,1 млн рублей. В результате не был уплачен налог на сумму свыше 4,8 млн рублей.
Действия бизнесмена квалифицированы по ч. 1 ст. 198 УК РФ как уклонение от уплаты налогов путем внесения в декларацию заведомо ложных сведений. Суды первой и апелляционной инстанций признали его виновным и назначили штраф в размере 200 тыс. рублей. Попытки оспорить приговор успеха не принесли.