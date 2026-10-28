В Черноземье 30 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +13°C
В пятницу, 30 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +4°C до +13°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +6°C, днем поднимется до +13°C, вечером опустится до +9°C, а ночью будет +7°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет +6°C, днем воздух прогреется до +13°C, вечером ожидается +9°C, а ночью температура вновь опустится до +6°C. Ветер до 4 м/с.
В Курске утром ожидается +6°C, днем будет до +12°C, вечером — +8°C, а ночью температура снова опустится до +6°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +5°C, днем поднимется до +12°C, вечером будет +8°C, а ночью столбик термометра покажет +4°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается +5°C, днем — +12°C, вечером столбик термометра покажет до +8°C, а ночью вновь будет +5°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет +5°C, днем — +12°C, вечером — +7°C, а ночью столбик термометра опустится до +4°C. Ветер до 4 м/с.