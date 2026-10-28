Экс-глава администрации Прикамья продолжит работать в команде Юрия Трутнева
После назначения бывшего губернатора Пермского края помощником президента РФ Юрия Трутнева новую должность в администрации главы государства получил Григорий Куранов. Об этом сообщает канал «Политджойстик». Господин Куранов был назначен заместителем полпреда президента в ДФО в 2017 году.
Григорий Куранов возглавлял администрацию губернатора Пермского края в 2012 году, был депутатом Госдумы РФ от Пермского края. Источник «Ъ-Прикамье» говорит, что фактически он будет продолжать быть заместителем господина Трутнева, который с 22 октября курирует в администрации президента вопросы патриотического воспитания.