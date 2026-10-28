В Татарстане УФАС возбудило 43 дела против исполкома Заинского района

Соглашения заключили по итогам конкурсов в 2015 году. Они предусматривали реконструкцию и ремонт имущества, используемого для водоснабжения сельских поселений района. По данным УФАС, исполком продлил сроки концессий дополнительными соглашениями без законных оснований и согласования с антимонопольным органом.