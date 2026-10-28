В Татарстане УФАС возбудило 43 дела против исполкома Заинского района
Татарстанское УФАС возбудило 43 дела в отношении исполкома Заинского района после неисполнения предупреждений о нарушениях при продлении концессионных соглашений с ООО «Теплосервис». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Соглашения заключили по итогам конкурсов в 2015 году. Они предусматривали реконструкцию и ремонт имущества, используемого для водоснабжения сельских поселений района. По данным УФАС, исполком продлил сроки концессий дополнительными соглашениями без законных оснований и согласования с антимонопольным органом.
В марте 2026 года управление выдало исполкому 43 предупреждения. От муниципальных властей потребовали принять меры к расторжению дополнительных соглашений и провести новые конкурсы на заключение концессий.
Как отметили в УФАС, за прошедшие полгода исполком не предпринял действий для исполнения предупреждений. Неисполнение каждого из них стало основанием для возбуждения дела.