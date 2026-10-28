ЗакС Петербурга одобрил льготную аренду помещений для книжной торговли
В Санкт-Петербурге введут льготную аренду помещений в учреждениях культуры для книжных магазинов. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания города приняли во втором чтении.
Документ наделяет городские власти правом устанавливать льготные ставки аренды для организаций культуры, которые предоставляют свои помещения под книжную торговлю и проведение культурно-просветительских мероприятий.
Согласно законопроекту, помещения будут передавать в аренду по результатам аукционов.
Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан в соответствии с федеральным законодательством, которое разрешает учреждениям культуры сдавать по льготной ставке закрепленное за ними государственное или муниципальное имущество, находящееся у них на праве оперативного управления.
Для предоставления помещений потребуется согласие собственника. Арендаторы смогут использовать их для розничной торговли книгами, газетами и журналами, а также для проведения культурно-просветительских мероприятий.