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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Северо-Запад

ЗакС Петербурга одобрил льготную аренду помещений для книжной торговли

В Санкт-Петербурге введут льготную аренду помещений в учреждениях культуры для книжных магазинов. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания города приняли во втором чтении.
В Петербурге введут льготную аренду для книжных магазинов

В Петербурге введут льготную аренду для книжных магазинов

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Документ наделяет городские власти правом устанавливать льготные ставки аренды для организаций культуры, которые предоставляют свои помещения под книжную торговлю и проведение культурно-просветительских мероприятий.
Согласно законопроекту, помещения будут передавать в аренду по результатам аукционов.
Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан в соответствии с федеральным законодательством, которое разрешает учреждениям культуры сдавать по льготной ставке закрепленное за ними государственное или муниципальное имущество, находящееся у них на праве оперативного управления.
Для предоставления помещений потребуется согласие собственника. Арендаторы смогут использовать их для розничной торговли книгами, газетами и журналами, а также для проведения культурно-просветительских мероприятий.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор