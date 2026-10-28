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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Средняя Волга

Где родился, там и прописался

В Саратовской области сиротам запретят выбирать место при получении жилья
Саратовская областная дума приняла закон, согласно которому жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будут предоставляться по месту их последнего проживания или первичного устройства, а не по выбору получателя. В правительстве региона рассчитывают, что норма равномерно распределит нагрузку между муниципалитетами и сократит очереди, однако оппозиция предупредила об ухудшении жилищных гарантий и риске невостребованного жилья в районах: против инициативы проголосовали пять депутатов.
Саратовский парламент поддержат запрет на выбор муниципалитета для сирот при получении жилья

Саратовский парламент поддержат запрет на выбор муниципалитета для сирот при получении жилья

Саратовская областная дума

Саратовская областная Дума приняла закон, который уточняет порядок предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Согласно новой норме, жилье будет предоставляться не там, где молодой человек сам захочет его получить, а по месту его последнего проживания либо по месту первичного устройства — в замещающую семью или организацию для детей-сирот.
Ранее, с 2020 года, дети-сироты после достижения 18 лет могли однократно выбрать муниципалитет в Саратовской области — город или район, — где им будет предоставлено жилое помещение. Теперь такая возможность фактически ограничивается: выбор конкретного города или района при постановке в очередь и получении квартиры от государства становится невозможен. Речь идет не о выборе конкретной квартиры, а о муниципалитете, где сироте предоставят жилье.
Законопроект был внесен губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Бутылкин ранее пояснял, что документ подготовлен для уточнения места предоставления жилых помещений детям-сиротам. По его мнению, это позволит равномернее распределить нагрузку между районами области, сократить время ожидания для тех, кто привязан к конкретному муниципалитету, и сделать систему обеспечения жильем более прозрачной.
Власти рассчитывают, что новая мера снизит отток населения из районов и простимулирует закрепление молодых людей за пределами областного центра.
На обсуждениях в областной Думе приводились данные, что в очереди на жилье состоят около 960 детей-сирот. При этом примерно 450 из них указывали Саратов в качестве желаемого места получения квартиры. Для сравнения: в 2025 году жильем в регионе был обеспечен 1031 ребенок-сирота, а на 2026 год планировалось предоставить 130 жилых помещений и выдать около 800 сертификатов на приобретение жилья.
Закон не отменяет альтернативный механизм — социальную выплату, или жилищный сертификат. Дети-сироты по-прежнему могут не ждать квартиру от государства, а получить выплату и самостоятельно приобрести жилье. Однако такая покупка возможна только в пределах Саратовской области. В IV квартале 2026 года размер социальной выплаты составляет почти 3,63 млн руб. приобретаемое жилье должно соответствовать установленным требованиям, в частности быть благоустроенным и оформляться в собственность заявителя.
Депутат Александр Анидалов от КПРФ раскритиковал законопроект, заявив, что депутаты не вправе принимать законы, ухудшающие положение граждан. По его мнению, новая норма именно такова: многие сироты не хотят оставаться в отдаленных районах, где часто нет работы, инфраструктуры и перспектив. Господин Анидалов предположил, что построенные в районах дома для детей-сирот могут оказаться невостребованными, тогда как сами выпускники интернатов будут снимать жилье в областном центре.
Не все молодые люди своевременно узнают о праве получить сертификат и купить жилье в другом муниципалитете региона, подчеркнул Александр Анидалов.
По итогам голосования против инициативы высказались пять депутатов, остальные поддержали закон. После подписания губернатором документ вступит в силу в установленном порядке.
Татьяна Смирнова