Где родился, там и прописался
В Саратовской области сиротам запретят выбирать место при получении жилья
Саратовская областная дума приняла закон, согласно которому жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будут предоставляться по месту их последнего проживания или первичного устройства, а не по выбору получателя. В правительстве региона рассчитывают, что норма равномерно распределит нагрузку между муниципалитетами и сократит очереди, однако оппозиция предупредила об ухудшении жилищных гарантий и риске невостребованного жилья в районах: против инициативы проголосовали пять депутатов.
Саратовская областная Дума приняла закон, который уточняет порядок предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Согласно новой норме, жилье будет предоставляться не там, где молодой человек сам захочет его получить, а по месту его последнего проживания либо по месту первичного устройства — в замещающую семью или организацию для детей-сирот.
Ранее, с 2020 года, дети-сироты после достижения 18 лет могли однократно выбрать муниципалитет в Саратовской области — город или район, — где им будет предоставлено жилое помещение. Теперь такая возможность фактически ограничивается: выбор конкретного города или района при постановке в очередь и получении квартиры от государства становится невозможен. Речь идет не о выборе конкретной квартиры, а о муниципалитете, где сироте предоставят жилье.
Законопроект был внесен губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Бутылкин ранее пояснял, что документ подготовлен для уточнения места предоставления жилых помещений детям-сиротам. По его мнению, это позволит равномернее распределить нагрузку между районами области, сократить время ожидания для тех, кто привязан к конкретному муниципалитету, и сделать систему обеспечения жильем более прозрачной.
Власти рассчитывают, что новая мера снизит отток населения из районов и простимулирует закрепление молодых людей за пределами областного центра.
На обсуждениях в областной Думе приводились данные, что в очереди на жилье состоят около 960 детей-сирот. При этом примерно 450 из них указывали Саратов в качестве желаемого места получения квартиры. Для сравнения: в 2025 году жильем в регионе был обеспечен 1031 ребенок-сирота, а на 2026 год планировалось предоставить 130 жилых помещений и выдать около 800 сертификатов на приобретение жилья.
Закон не отменяет альтернативный механизм — социальную выплату, или жилищный сертификат. Дети-сироты по-прежнему могут не ждать квартиру от государства, а получить выплату и самостоятельно приобрести жилье. Однако такая покупка возможна только в пределах Саратовской области. В IV квартале 2026 года размер социальной выплаты составляет почти 3,63 млн руб. приобретаемое жилье должно соответствовать установленным требованиям, в частности быть благоустроенным и оформляться в собственность заявителя.
Депутат Александр Анидалов от КПРФ раскритиковал законопроект, заявив, что депутаты не вправе принимать законы, ухудшающие положение граждан. По его мнению, новая норма именно такова: многие сироты не хотят оставаться в отдаленных районах, где часто нет работы, инфраструктуры и перспектив. Господин Анидалов предположил, что построенные в районах дома для детей-сирот могут оказаться невостребованными, тогда как сами выпускники интернатов будут снимать жилье в областном центре.
Не все молодые люди своевременно узнают о праве получить сертификат и купить жилье в другом муниципалитете региона, подчеркнул Александр Анидалов.
По итогам голосования против инициативы высказались пять депутатов, остальные поддержали закон. После подписания губернатором документ вступит в силу в установленном порядке.