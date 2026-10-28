Где родился, там и прописался

На обсуждениях в областной Думе приводились данные, что в очереди на жилье состоят около 960 детей-сирот. При этом примерно 450 из них указывали Саратов в качестве желаемого места получения квартиры. Для сравнения: в 2025 году жильем в регионе был обеспечен 1031 ребенок-сирота, а на 2026 год планировалось предоставить 130 жилых помещений и выдать около 800 сертификатов на приобретение жилья.