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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Северо-Запад

Народному артисту Юрию Кузнецову вручили благодарность Заксобрания Петербурга

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский на заседании 28 октября вручил благодарность парламента народному артисту РФ Юрию Кузнецову, исполнившему роль подполковника милиции Юрия Петренко с прозвищем «Мухомор» в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Юрий Кузнецов получил благодарность от Законодательного собрания Петербурга

Юрий Кузнецов получил благодарность от Законодательного собрания Петербурга

Константин Леньков / Коммерсантъ

Артист удостоился благодарности за выдающиеся личные заслуги в сфере культуры и искусства, а также в связи с юбилеем. 3 сентября господин Кузнецов отметил 80-летие.
Константин Леньков