Народному артисту Юрию Кузнецову вручили благодарность Заксобрания Петербурга
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский на заседании 28 октября вручил благодарность парламента народному артисту РФ Юрию Кузнецову, исполнившему роль подполковника милиции Юрия Петренко с прозвищем «Мухомор» в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Артист удостоился благодарности за выдающиеся личные заслуги в сфере культуры и искусства, а также в связи с юбилеем. 3 сентября господин Кузнецов отметил 80-летие.