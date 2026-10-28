В Карелии опровергли фейки о призыве 15 тысяч студентов
В интернете появились поддельные видеоролики с участием главы Карелии Артура Парфенчикова и министра образования и спорта республики Натальи Кармазиной. В них утверждается, что поставлена задача привлечь 15 тыс. военнослужащих из числа студентов, а учащиеся должны в обязательном порядке явиться в военкоматы. Глава региона и министр опровергли эту информацию.
Артур Парфенчиков заявил, что распространяемые от его имени сведения ложны, а видео создано с помощью технологии дипфейк.
«Данная информация является полностью ложной и провокационной. Никакой мобилизации студентов, равно как и планов по принудительному призыву указанной категории граждан не готовится и не планируется»,— заявил глава республики.
По его словам, оригинальная запись, на основе которой сгенерировали подделку, была сделана в апреле 2025 года во время отчета правительства республики перед Законодательным собранием и не имеет никакого отношения к вопросам мобилизации.
Видео с участием министра образования и спорта Натальи Кармазиной, подчеркнул господин Парфенчиков, также является подделкой. Его основой послужило ее обращение к родителям в преддверии нового учебного года, записанное ГТРК «Карелия» в августе 2026 года.
Наталья Кармазина также опубликовала опровержение. По ее словам, содержание ролика не соответствует действительности, а само видео может служить примером того, как искусственный интеллект используют для распространения ложной информации.