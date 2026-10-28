В Карелии опровергли фейки о призыве 15 тысяч студентов

В интернете появились поддельные видеоролики с участием главы Карелии Артура Парфенчикова и министра образования и спорта республики Натальи Кармазиной. В них утверждается, что поставлена задача привлечь 15 тыс. военнослужащих из числа студентов, а учащиеся должны в обязательном порядке явиться в военкоматы. Глава региона и министр опровергли эту информацию.