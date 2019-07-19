Депутату подселили государство

В Нижнем Новгороде суд пересмотрел прецедентное дело об изъятии жилья у депутата думы города Арзамаса Романа Лаптева из-за неподтвержденных расходов. В доход государства решено обратить 1/38 доли его квартиры, купленной в кредит с участием материнского капитала и накоплений. Господин Лаптев не согласен с постановлением и намерен обжаловать его в Верховном суде, отменившем предписание первой инстанции конфисковать квартиру целиком.

В Нижегородском областном суде завершился пересмотр резонансного дела об изъятии в доход государства квартиры депутата думы Арзамаса, члена ЛДПР Романа Лаптева. Лишить господина Лаптева недвижимости требовала арзамасская прокуратура, подсчитавшая его доходы и расходы в декларации за 2017 год и пришедшая к выводу, что возможности депутата с семьей не позволяют приобрести двухкомнатную квартиру на улице Свободы за 2,2 млн руб. Надзорный орган доказал это в судах двух инстанций, однако Верховный суд по жалобе Романа Лаптева отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

Как и прежде, сегодня в суде прокуратура доказывала несоответствие заработка депутата за 2015-2017 годы стоимости жилья, в котором семья Лаптевых не успела сделать ремонт.

В ведомстве подсчитали, что за два года супруги заработали лишь 171,8 тыс. руб. Господин Лаптев указывал судам на неверные расчеты прокуратуры: по его словам, квартиру семья приобрела на средства материнского капитала и оформленный в банке «Арзамас» кредит на 750 тыс. руб. Еще 600 тыс. руб. супругам выдали тесть и друзья, которых юрист по образованию Роман Лаптев консультировал по сделкам с недвижимостью в 2009-2010 годах. Доказывая прозрачность покупки, депутат обращал внимание на неверные расчеты прокуратуры расходов семьи по прожиточному минимуму. По его словам, истец ссылался на сведения налоговой инспекции о доходах супругов в 2006-2015 годах, хотя женился депутат только в 2008 году. При этом до 2015 года своего жилья у семьи не было, супруги жили у родителей и не платили за аренду съемной квартиры, поэтому смогли накопить заявленные в исковом требовании 200 тыс. руб., которые прокуратура считает неподтвержденными расходами.

Роман Лаптев доказывал, что изъятие квартиры затронет интересы банка и Пенсионного фонда РФ, просил привлечь обе организации к участию в деле. Из восьми заявленных ходатайств суд приобщил к делу лишь выписку из Пенсионного фонда, выдавшего Ольге Лаптевой сертификат о получении материнского капитала в 2016 году, который семья депутата направила на погашение займа на квартиру. Депутат убеждал суд, что прокуратура не представила подтвержденных расчетов семейных затрат, что они не учитывают двоих несовершеннолетних детей и в целом затрагивают другой период времени.

В итоге суд изменил решение первой инстанции и поставил обратить в доход государства 1/38 доли депутатской квартиры.

Сегодняшнее решение господин Лаптев вновь намерен обжаловать в Верховном суде и доказывать, что прокуратура в своих расчетах отказывается учитывать семейные накопления. Между делом депутат посетовал насчет очередного недавнего вызова в прокуратуру, куда обратились муниципальные чиновники после публикации его декларации за 2018 год. В ней, по словам Романа Лаптева, ответственные за размещение на сайте администрации лица опубликовали доход без тысячных показателей, и надзорный орган посчитал доходы депутата сомнительными.

Комментируя разбирательство, юрист «КСК групп» Андрей Трубицын напоминает, что по закону при недоказанности доходов обращению в доход государства подлежит часть имущества или эквивалентная его стоимости денежная сумма. «В текущей ситуации, если суд не определил порядок изъятия или возможность взыскания денежных средств, судебный пристав принудительно изымет в госсобственность часть квартиры. Впоследствии государство вправе, но не обязано выставить такое имущества на торги»,– говорит господин Трубицын.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Феникс» Валерия Туникова отмечает, что обращенное в порядке принудительного изъятия имущество или его часть реализуется путем продажи с публичных торгов. При этом гражданское законодательство не закрепляет за собственником возможности преимущественного приобретения доли, реализуемой с торгов, указывает госпожа Туникова.

«С учетом складывающейся судебной практики, более корректным было бы признание законодателем действия преимущественного права покупки во всех случаях продажи доли в общей собственности, вне зависимости от лица, которое намерено осуществить продажу и от порядка продажи. Иначе государственному служащему придется участвовать в торгах на общих основаниях»,– отмечает юрист.

По ее словам, ситуация говорит о существенных пробелах в антикоррупционном законодательстве, позволяющих судам выносить решения с нарушениями, которые отменяются вышестоящими инстанциями.

Роман Рыскаль