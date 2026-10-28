ЗакС поддержал корректировку бюджета Петербурга на 2026 год
Поправки предусматривают увеличение доходной части на 9,8 млрд рублей
Законодательное собрание Санкт-Петербурга 28 октября в приняло в первом чтении проект корректировки бюджета города на 2026 год. Документ предусматривает увеличение доходной части на 9,8 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений, а расходная часть сократится на 70,1 млрд рублей. Дефицит на текущий год установят на уровне 108,8 млрд, что на 79,9 млрд ниже запланированного. Законопроект депутатам представил вице-губернатор Алексей Корабельников.
После корректировки доходы Петербурга в 2026 году составят 1,47 трлн рублей, а расходы — 1,58 трлн рублей. В Смольном объясняли, что городская администрация намерена перенести финансирование задач без первоочередного характера на более поздний срок. Мера принята с учетом позиции правительства России и Центробанка по плановому охлаждению экономики и высокой стоимости кредитных средств.
Также в Смольном предложили выделить дополнительные бюджетные ассигнования на выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей на 6,4 млрд рублей. На зарплаты бюджетников дополнительно направят 4,8 млрд рублей, а на льготное лекарственное обеспечение — 1,6 млрд рублей.
Отметим, на следующей неделе, 3 ноября, Законодательное собрание намерено приступить к рассмотрению проекта бюджета Петербурга на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.