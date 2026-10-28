ЗакС поддержал корректировку бюджета Петербурга на 2026 год

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 28 октября в приняло в первом чтении проект корректировки бюджета города на 2026 год. Документ предусматривает увеличение доходной части на 9,8 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений, а расходная часть сократится на 70,1 млрд рублей. Дефицит на текущий год установят на уровне 108,8 млрд, что на 79,9 млрд ниже запланированного. Законопроект депутатам представил вице-губернатор Алексей Корабельников.