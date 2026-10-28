Гендиректора одной из ставропольских фирм обвинили в хищении зерна на 922 млн рублей

Компания получала продукцию с отсрочкой платежа, брала предоплату за будущие поставки и займы, а для удержания доверия партнеров частично гасила долги. Пшеницу, ячмень, рапс и подсолнечник свозили на склады подконтрольных организаций в Усть-Лабинске Краснодарского края, после чего перепродавали третьим лицам — в том числе выдавая чужое за собственное. Часть выручки до поставщиков и кредиторов не доходила.