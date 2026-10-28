Гендиректора одной из ставропольских фирм обвинили в хищении зерна на 922 млн рублей
В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о хищении сельхозпродукции и денежных средств на сумму свыше 922 млн рублей. Обвиняемый — 46-летний гендиректор коммерческой организации из Ставрополя, которому вменяют 13 фактов мошенничества и один эпизод растраты. В одно производство следователи соединили 14 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, с июня 2024 года по октябрь 2025 года предприниматель заключал договоры с сельхозпредприятиями, ИП, кредитными и некредитными организациями из Ставропольского и Краснодарского краёв, Волгоградской и Запорожской областей. Соглашения оформлялись на поставку, хранение и переработку сельхозпродукции; параллельно он привлекал заёмные и кредитные средства, изначально не собираясь исполнять обязательства полностью.
Компания получала продукцию с отсрочкой платежа, брала предоплату за будущие поставки и займы, а для удержания доверия партнеров частично гасила долги. Пшеницу, ячмень, рапс и подсолнечник свозили на склады подконтрольных организаций в Усть-Лабинске Краснодарского края, после чего перепродавали третьим лицам — в том числе выдавая чужое за собственное. Часть выручки до поставщиков и кредиторов не доходила.
В одном случае предприятие передало обвиняемому семена подсолнечника на сумму свыше 1,5 млрд рублей — и даже после частичного погашения долга ущерб поставщика превысил 313 млн рублей. В другом — подконтрольная компания получила зерновые и масличные культуры более чем на 228 млн рублей, а непогашенная задолженность перевалила за 161 млн. Всего пострадали 14 организаций и предпринимателей.
В октябре 2025 года бизнесмена объявили в федеральный розыск, в ноябре задержали в Ставрополе и по ходатайству следователя отправили под стражу. Теперь его судьбу решит Усть-лабинский суд в Краснодарском крае.