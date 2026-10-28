«Россети Северный Кавказ» направят 13,5 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса в 2026 году

Объем финансирования инвестиционных программ ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемого компанией АО «Чеченэнерго» в 2026 году составит 13,5 млрд рублей. Большая часть средств предусмотрена для Чеченской Республики, Ставропольского края и Дагестана. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов на круглом столе «Энергия для макрорегиона: как в СКФО развивается электросетевой комплекс и с какими проблемами сталкивается», организованном «Ъ-Кавказ».