«Россети Северный Кавказ» направят 13,5 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса в 2026 году
Объем финансирования инвестиционных программ ПАО «Россети Северный Кавказ» и управляемого компанией АО «Чеченэнерго» в 2026 году составит 13,5 млрд рублей. Большая часть средств предусмотрена для Чеченской Республики, Ставропольского края и Дагестана. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов на круглом столе «Энергия для макрорегиона: как в СКФО развивается электросетевой комплекс и с какими проблемами сталкивается», организованном «Ъ-Кавказ».
«Главная задача нашей компании — обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей Северо-Кавказского федерального округа», — заявил господин Абаимов.
На Чеченскую Республику в 2026 году приходится 5,58 млрд руб. инвестиций, на Ставропольский край — 3,11 млрд руб., на Дагестан — 2,98 млрд руб. В Кабардино-Балкарии объем финансирования составит 682,43 млн руб., в Северной Осетии — 551,15 млн руб., в Карачаево-Черкесии — 454,51 млн руб., в Ингушетии — 203,47 млн руб.
В числе завершенных проектов текущего года — строительство линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ для технологического присоединения объектов Новолакской ветроэлектростанции в Дагестане и реконструкция подстанции 110 кВ в высокогорном Тляратинском районе республики. Этот энергообъект обеспечивает электричеством 45 тыс. жителей Тляратинского и Цунтинского районов, а также Бежтинского участка.
В Чеченской Республике модернизировали подстанцию 110 кВ, снабжающую энергоресурсом Урус-Мартан и 20 прилегающих населенных пунктов. Также реконструировали линию электропередачи, обеспечивающую электроснабжение жителей Веденского и Ножай-Юртовского районов. Ее протяженность после обновления составила 25,8 км, на ЛЭП установили 129 опор и проложили более 70 км провода.
В Кабардино-Балкарии продолжается реконструкция подстанции 110 кВ для подключения новых объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус». Также строятся три подстанции напряжением 35 кВ и кабельные линии электропередачи. В Грозном ведутся технические мероприятия для подключения к энергетической инфраструктуре жилого района имени В. В. Путина, а в Ставропольском крае реконструируют пять крупных подстанций.