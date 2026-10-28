Банки нарастили объем цифровых рублей на счетах в 216 раз
За сентябрь остатки в цифровых рублях на счетах банков, открытых на платформе Центробанка (ЦБ), выросли более чем в 200 раз. На 1 сентября они составляли 61 млн руб., на 1 октября — уже 13,2 млрд, сообщает РБК со ссылкой на отчетности 33 кредитных организаций.
РБК уточняет, что речь идет об остатках по счету цифрового рубля (счет 305). В ЦБ заявили, что на них отражаются не средства банковских клиентов в цифровых рублях, а размещенные в цифровых рублях средства самих банков. Объем конкретно клиентских операций в ЦБ не раскрывают.
Почти 80% балансовых остатков сектора в цифровых рублях пришлось на Сбербанк — 10,5 млрд руб. На втором и третьем местах находятся банки «Ак Барс» и ВТБ — у них почти 900 млн и 876,8 млн руб. соответственно. Самый большой прирост остатков зафиксирован у «Ак Барса» — в 128,6 тыс. раз. У банка «Дом.РФ» на счетах цифрового рубля было 505,2 млн руб., у РСХБ — 109,5 млн руб.
Цифровой рубль в России стал доступен с 1 сентября. Это новая форма национальной валюты, дополняющая наличные и безналичные деньги. Для граждан операции с цифровым рублем бесплатные, а для бизнеса до конца года действуют льготные условия. Ожидается, что к 2029 году клиенты банков смогут в пилотном режиме оформлять кредиты и депозиты в цифровой валюте.