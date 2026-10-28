Банки нарастили объем цифровых рублей на счетах в 216 раз

Почти 80% балансовых остатков сектора в цифровых рублях пришлось на Сбербанк — 10,5 млрд руб. На втором и третьем местах находятся банки «Ак Барс» и ВТБ — у них почти 900 млн и 876,8 млн руб. соответственно. Самый большой прирост остатков зафиксирован у «Ак Барса» — в 128,6 тыс. раз. У банка «Дом.РФ» на счетах цифрового рубля было 505,2 млн руб., у РСХБ — 109,5 млн руб.