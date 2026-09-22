Цифру гонят в банкоматы

Банк России анонсировал новые возможности цифрового рубля — снятие наличных в банкомате напрямую со счета в ЦБ и обеспечение доступности его для граждан с 14 лет. Помимо того с 2027 года клиенты банков смогут в пилотном режиме оформлять кредиты и депозиты в цифровой валюте. Но неопределенными остаются и вопросы использования третьей формы рубля в офлайне. Эта опция может быть самой востребованной, однако ее реализация является самой технически сложной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Банк России планирует предоставить гражданам возможность снимать наличные в банкоматах напрямую со счетов в цифровых рублях. Об этом 22 сентября на онлайн-уроке заявила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. «Хочется сделать пользователям более удобный способ получения наличных в банкомате»,— отметила она. По ее словам, регулятор также работает над тем, чтобы граждане от 14 до 18 лет смогли открывать счет цифрового рубля уже к концу 2027 года. Сейчас это доступно только гражданам с 18 лет.

В планах Банка России есть целый ряд и других новшеств в отношении третьей формы российской валюты, которые планируется реализовать в будущем. В июле в кулуарах Финансового конгресса Банка России госпожа Кахруманова анонсировала пилотный проект по открытию счетов цифрового рубля на балансах кредитных организаций (сейчас счет открывается в ЦБ). По ее мнению, это дало бы возможность банкам открывать депозиты или кредиты.

Кроме того, изначально в концепции цифрового рубля была заложена возможность оплаты ими в режиме офлайн.

Как пояснили в Банке России, соответствующий пилот планируется провести в 2027 году. «Мы изучаем технологии, которые позволили бы проводить операции с цифровыми рублями в ситуации, когда и отправитель, и получатель находятся без подключения к интернету»,— сообщили в ЦБ. Эксперимент по открытию клиентам счетов в цифровых рублях непосредственно в коммерческих банках, а также по выдаче банками кредитов в цифровых рублях и предложению депозитов может быть запущен ближе к 2029 году. «Для запуска такого эксперимента требуется соответствующая нормативная база, и мы сейчас ее обсуждаем»,— пояснили в Банке России.

Зульфия Кахруманова, зампред Банка России, 22 сентября 2026 года: «Наша задача на будущее сделать так, чтобы прямо сразу со счета цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные. Хочется сделать для пользователей более удобный способ получения наличных в банкомате».

Эксперты отмечают, что в других странах, внедряющих цифровую валюту центральных банков, уже реализуется снятие наличных напрямую с таких счетов, а также выдаются кредиты и принимаются депозиты в ней. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров обращает внимание, что операции с наличными в банкоматах с кошелька цифрового юаня (снятие и внесение) реализованы уже три года назад. «Востребованность таких операций КНР не раскрывалась, однако они не помогли обеспечить высокую привлекательность цифрового юаня для населения»,— отмечает он. Кроме того, чтобы повысить заинтересованность в проекте как банков, так и населения, власти Китая с января придали цифровому юаню депозитно-кредитный функционал. Более того, в Китае и Индии для соответствующих цифровых валют уже реализован функционал оплаты офлайн, но там «и проблемы недоступности интернета более актуальны», отмечает Роман Прохоров.

По мнению экспертов, из анонсированных сервисов наиболее сложной в реализации является именно офлайн-оплата в цифровых рублях.

Председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов отмечает, что именно ее ждут люди, но для ее внедрения потребуется новое оборудование, программное обеспечение, протоколы. Существует и проблема безопасности. «Офлайн означает, что устройство не имеет связи с платформой ЦБ в момент платежа, тут возникает риск двойной траты — один и тот же цифровой токен может быть предъявлен дважды: сначала в одном терминале, потом в другом, пока платформа не увидит, что он уже потрачен»,— поясняет эксперт.

Проще всего, по словам экспертов, обеспечить снятие наличных со счета цифрового рубля — банкоматы и процессинг уже есть, и потребуется их доработать для взаимодействия с платформой ЦБ. С учетом того, что цифровые рубли находятся на счетах в ЦБ, требуется сначала перевести их в безналичные на счет в коммерческом банке, а уж затем снять с помощью карты или QR-кода. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов отмечает, что упрощение этой схемы для клиента до прямого снятия с кошелька потребует от каждого банка доработки его платежного приложения. При этом, по его мнению, «кредиты в цифровых рублях можно уже сейчас выдавать по той же схеме, по которой сегодня они могут быть обналичены,— банк одобряет кредит, переводит на счет безналичными, а потом, по просьбе клиента, переводит ему сумму кредита на счет цифрового рубля».

Вместе с тем эксперты указывают, что остаются вопросы востребованности цифрового рубля.

По мнению господина Достова, она напрямую зависит от количества денежной массы в этой валюте и количества пользователей. Но пока публичными стали лишь отдельные случаи. Например, часть сотрудников Минфина уже получают зарплату цифровыми рублями и расплачиваются ими, заявил в интервью «Вестям» глава министерства Антон Силуанов. «На данном этапе масса невелика, и прямо сейчас спроса на кредиты в цифровых рублях или снятия в банкоматах не видно»,— констатирует Виктор Достов.

Максим Буйлов