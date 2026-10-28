«Красцветмет» приобрел ювелирный завод в поселке Костромской области
Компания намерена удвоить выпуск серебряных цепей и браслетов
Активы ювелирного завода «Парс» в поселке Красное-на-Волге Костромской области выкупило ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова» («Красцветмет»), 100% акций которого принадлежат правительству Красноярского края. О сделке, сумма которой не разглашается, сообщила пресс-служба красноярского предприятия.
В «Красцветмете» пояснили, что новые мощности позволят ему вдвое увеличить выпуск серебряных цепей и браслетов, а также расширить географию ювелирного бизнеса, сократить сроки поставок продукции. Провести интеграцию мощностей «Парса» в производственную инфраструктуру «Красцветмета» планируется до конца года.
ОАО «Красцветмет», по данным его сайта, является крупнейшим в России производителем драгоценных металлов и изделий из них. Организация выпускает все металлы платиновой группы, золото и серебро из минерального и вторичного сырья, а также ювелирные и технические изделия из них. Чистая прибыль по итогам прошлого года по РСБУ составила 7,2 млрд руб. (плюс 11,7% год к году).
ООО Ювелирный завод «Парс» работает с 2015 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году чистая прибыль составила 14,7 млн руб. при выручке в размере 149,4 млн руб. Единственным учредителем указан Атак Явуз.