«Красцветмет» приобрел ювелирный завод в поселке Костромской области

ОАО «Красцветмет», по данным его сайта, является крупнейшим в России производителем драгоценных металлов и изделий из них. Организация выпускает все металлы платиновой группы, золото и серебро из минерального и вторичного сырья, а также ювелирные и технические изделия из них. Чистая прибыль по итогам прошлого года по РСБУ составила 7,2 млрд руб. (плюс 11,7% год к году).