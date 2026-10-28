Патрушев обсудил с Абрамовой развитие АПК Удмуртии

Удмуртия три года подряд производит около 1 млн тонн молока в год и занимает четвертое место в России по этому показателю. За девять месяцев 2026 года в республике получили около 900 тыс. тонн молока. Молочную и масложировую продукцию поставляют в Китай, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Монголию, Египет и другие страны.