Патрушев обсудил с Абрамовой развитие АПК Удмуртии
Регион планирует увеличить производство зерна до 1 млн тонн в год
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой. Стороны обсудили развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также экологические вопросы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Уборка зерновых в Удмуртии практически завершена. В ближайшие несколько лет регион планирует увеличить производство зерна до 1 млн тонн в год. Озимые посеяны на площади более 50 тыс. га.
Удмуртия три года подряд производит около 1 млн тонн молока в год и занимает четвертое место в России по этому показателю. За девять месяцев 2026 года в республике получили около 900 тыс. тонн молока. Молочную и масложировую продукцию поставляют в Китай, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Монголию, Египет и другие страны.
В регионе работают более 60 агротехклассов, 38 из них созданы по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На базе Удмуртского государственного аграрного университета формируют «Агрокванториум».
В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в республике строят и ремонтируют 30 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, реализуют 22 проекта благоустройства и ремонтируют 30 км дорог. В Сарапульском районе возводят микрорайон из 40 домов для сотрудников птицефабрики.
В Удмуртии работают пять мусоросортировочных комплексов общей мощностью 395 тыс. тонн в год. В рамках мероприятий по сохранению лесов в регионе расширяют систему раннего обнаружения пожаров. В 2026 году лесовосстановление провели на площади 10,6 тыс. га.