Станислав Прокопович назначен зампредом нижегородской думы
Руководитель фракции «Единая Россия» Станислав Прокопович на пленарном заседании 28 октября избран заместителем председателя городской Думы Нижнего Новгорода. Он сменил ушедшего в Госдуму Евгения Костина. Другие кандидатуры не предлагались.
Господин Костин был в статусе первого заместителя, но перед назначением нового зама депутаты исключили эту должность из структуры думы. Теперь все четверо замов будут в одинаковом статусе. Напомним, остальные должности занимают единороссы Михаил Иванов и Дмитрий Сивохин, а также член КПРФ Кирилл Лазорин.