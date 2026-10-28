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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Приволжье

Станислав Прокопович назначен зампредом нижегородской думы

Руководитель фракции «Единая Россия» Станислав Прокопович на пленарном заседании 28 октября избран заместителем председателя городской Думы Нижнего Новгорода. Он сменил ушедшего в Госдуму Евгения Костина. Другие кандидатуры не предлагались.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Господин Костин был в статусе первого заместителя, но перед назначением нового зама депутаты исключили эту должность из структуры думы. Теперь все четверо замов будут в одинаковом статусе. Напомним, остальные должности занимают единороссы Михаил Иванов и Дмитрий Сивохин, а также член КПРФ Кирилл Лазорин.
Галина Шамберина