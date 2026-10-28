Станислав Прокопович назначен зампредом нижегородской думы

Господин Костин был в статусе первого заместителя, но перед назначением нового зама депутаты исключили эту должность из структуры думы. Теперь все четверо замов будут в одинаковом статусе. Напомним, остальные должности занимают единороссы Михаил Иванов и Дмитрий Сивохин, а также член КПРФ Кирилл Лазорин.