Станислав Прокопович предложен руководителем фракции ЕР в нижегородской думе

Президиум регионального совета «Единой России» выдвинул кандидатуру Станислава Прокоповича на должность руководителя фракции в городской думе Нижнего Новгорода. Это решение направили на утверждение в генсовет, сообщили в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Планируется, что господин Прокопович сменит на этой должности Евгения Костина, который покинул гордуму в связи с избранием депутатом Государственной Думы девятого созыва.

Галина Шамберина