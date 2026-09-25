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Станислав Прокопович предложен руководителем фракции ЕР в нижегородской думе

Президиум регионального совета «Единой России» выдвинул кандидатуру Станислава Прокоповича на должность руководителя фракции в городской думе Нижнего Новгорода. Это решение направили на утверждение в генсовет, сообщили в партии.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Планируется, что господин Прокопович сменит на этой должности Евгения Костина, который покинул гордуму в связи с избранием депутатом Государственной Думы девятого созыва.

Галина Шамберина