Станислав Прокопович предложен руководителем фракции ЕР в нижегородской думе
Президиум регионального совета «Единой России» выдвинул кандидатуру Станислава Прокоповича на должность руководителя фракции в городской думе Нижнего Новгорода. Это решение направили на утверждение в генсовет, сообщили в партии.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Планируется, что господин Прокопович сменит на этой должности Евгения Костина, который покинул гордуму в связи с избранием депутатом Государственной Думы девятого созыва.