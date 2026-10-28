Self Edge Japanese признан лучшим рестораном Урала на премии WhereToEat
Лучшим рестораном Урала по версии ресторанной премии WhereToEat признано заведение японской кухни Self Edge Japanese в Екатеринбурге, сообщили организаторы мероприятия. VIII церемония вручения наград прошла 27 октября в «Синара-центре».
Места со второго по шестое также заняли рестораны из Екатеринбурга: Culta Bistronomic, «Гастроли», «Горожане», «Сойка» и «Гады, крабы и вино», также на девятом месте оказался Kitchen. Седьмое место заняла «Сицилия» из Челябинска, восьмое и десятое — «Чум» и Cremant из Тюмени.
Лучшим баром Урала в этом году стал Fresca из Тюмени. Шеф-поваром года признан Игорь Арсенов (Culta Bistronomic, «Горожане»), женщиной-шеф-поваром — Татьяна Фетисова (Cremant), шеф-кондитером — Вероника Вишнякова («Гастроли», Engels, «Сойка», «Гады, крабы и вино»). Звание лучшего сомелье Урала присвоено Диане Елсуковой из Екатеринбурга (Gavi, Forest, Porto Cervo, «Стейк-Хаус», Momo).
Эти же десять ресторанов также признали лучшими на Урале в прошлом году, однако рейтинг возглавило заведение Culta Bistronomic.