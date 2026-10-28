Self Edge Japanese признан лучшим рестораном Урала на премии WhereToEat

Места со второго по шестое также заняли рестораны из Екатеринбурга: Culta Bistronomic, «Гастроли», «Горожане», «Сойка» и «Гады, крабы и вино», также на девятом месте оказался Kitchen. Седьмое место заняла «Сицилия» из Челябинска, восьмое и десятое — «Чум» и Cremant из Тюмени.