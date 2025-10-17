Семь ресторанов Екатеринбурга признаны лучшими на Урале на премии WhereToEat

Лучшим рестораном на Урале по версии премии WhereToEat признан ресторан из Екатеринбурга Culta Bistronomic, сообщили организаторы мероприятия. Всего в десятку лучших вошли семь заведений города.

В числе лучших на Урале также оказались рестораны Self Edge Japanese, Kitchen, «Гастроли», «Горожане», «Гады, крабы и вино», «Сойка» из Екатеринбурга. Также в список вошли два заведения из Тюмени — Cremant и «Чум», а также Sicilia из Челябинска.

В спецноминации «Шеф-повар года» победу одержал концепт-шеф екатеринбургского ресторана Kitchen Сергей Мирошников, а «Женщиной-шеф-поваром года» — Наталья Трапезникова («Чум»). Лучшим баром в 2025 году на Урале стал «Шалом Шанхай» из Екатеринбурга.

Напомним, те же самые рестораны из Екатеринбурга, а также тюменский Mestia, были признаны лучшими на Урале в прошлом году. В шорт-лист лучших заведений России WhereToEat в 2025 году вошли Culta Bistronomic, Kitchen, «Гастроли» и «Горожане».

Ирина Пичурина