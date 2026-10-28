В Ростовской области до 2036 года построят больше 7 млн кв. м жилья
Плановый объем ввода жилья на территории Ростовской агломерации до 2036 года превышает 7 млн кв. м, причем наиболее интенсивно стройка идёт в Ростове-на-Дону и Аксайском районе. С такими цифрами выступил начальник управления градостроительного развития агломерации и архитектуры регионального минстроя Владимир Олейников.
Одним из основных инструментов комплексного развития территорий (КРТ), по словам чиновника, должно стать строительство социальной и инженерной инфраструктуры одновременно с жилыми кварталами — а не по остаточному принципу, как это десятилетиями происходило на периферии агломераций. Сейчас в Ростовской агломерации реализуются девять проектов КРТ.
Сам механизм КРТ предполагает переход от точечной застройки к системному обновлению участков в городах с сопутствующей социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой. Именно этот подход с 2025 года стал основой новой градостроительной политики Ростовской области, и на 2026 год прогнозировалась доля таких проектов до 90% в общем объёме.