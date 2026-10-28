Каждый четвертый рекрутер в Краснодаре применяет нейросети в подборе персонала
Четверть компаний Краснодара используют нейросети при подборе персонала. При этом большинство рекрутеров пока не готовы доверять искусственному интеллекту самостоятельный отбор кандидатов. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по итогам опроса представителей предприятий и организаций города.
По словам респондентов, чаще всего нейросети применяют для подготовки текстов вакансий и материалов для карьерных разделов корпоративных сайтов, сбора данных, анализа зарплат, составления сценариев собеседований и подготовки отчетов.
Полностью передать подбор персонала искусственному интеллекту не готов даже 1% опрошенных специалистов. Частично доверить эту работу нейросетям согласны 27% респондентов. В качестве наиболее подходящих задач для автоматизации рекрутеры называют первичный отбор кандидатов и подготовку аналитической отчетности.
При этом 67% участников опроса заявили, что не готовы доверять ИИ подбор сотрудников. Среди аргументов — сомнения в способности нейросетей качественно оценивать резюме.
Чат-ботами в работе пользуются 25% опрошенных рекрутеров.