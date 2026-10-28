Каждый четвертый рекрутер в Краснодаре применяет нейросети в подборе персонала

Четверть компаний Краснодара используют нейросети при подборе персонала. При этом большинство рекрутеров пока не готовы доверять искусственному интеллекту самостоятельный отбор кандидатов. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по итогам опроса представителей предприятий и организаций города.