В Петербурге задержали подозреваемого в хищении 4,5 млн рублей у женщины
В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. По версии полиции, он забрал у женщины 4,5 млн рублей, получив от нее деньги по кодовому слову. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, злоумышленники представлялись сотрудниками силовых структур и убедили женщину передать им деньги. С 7 по 9 апреля потерпевшая отдала курьеру 4,5 млн рублей после того, как он назвал условленное кодовое слово.
Во время обыска у задержанного изъяли банковские карты, мобильный телефон, планшет и SIM-карты.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Полиция устанавливает возможных соучастников преступления.