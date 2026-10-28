В Петербурге задержали подозреваемого в хищении 4,5 млн рублей у женщины

В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. По версии полиции, он забрал у женщины 4,5 млн рублей, получив от нее деньги по кодовому слову. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.