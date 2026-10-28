В Ярославле суд рассмотрит дело в отношении юрлица «Читай-города»

Ранее «Ъ» сообщал о привлечении ООО «Грамота» к ответственности за продажу книг по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). В марте 2026 года суд в Ижевске оштрафовал компанию на 800 тыс. руб., а Забайкальский краевой суд снизил назначенный в Чите штраф с 800 тыс. до 400 тыс. руб. Эти дела рассматривались по ст. 6.21 КоАП и не были связаны с участием в деятельности нежелательных организаций.