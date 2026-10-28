В Ярославле суд рассмотрит дело в отношении юрлица «Читай-города»
В Кировский районный суд Ярославля поступило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Грамота» — юридического лица сети книжных магазинов «Читай-город». Об этом сообщает «ЯрНьюс» со ссылкой на карточку дела на сайте суда.
Компанию привлекают к ответственности за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России. Материалы поступили в суд 22 октября, рассмотрение назначено на 17 ноября.
Обстоятельства дела и название организации, с деятельностью которой связаны претензии к компании, в публикации не приводятся.
Ранее «Ъ» сообщал о привлечении ООО «Грамота» к ответственности за продажу книг по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). В марте 2026 года суд в Ижевске оштрафовал компанию на 800 тыс. руб., а Забайкальский краевой суд снизил назначенный в Чите штраф с 800 тыс. до 400 тыс. руб. Эти дела рассматривались по ст. 6.21 КоАП и не были связаны с участием в деятельности нежелательных организаций.