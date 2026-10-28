Игроки СКА довели тренера до отчаяния
в матче с «Торпедо»
СКА продолжил серию неудач в чемпионате КХЛ, проиграв на своей площадке нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:4. Поражение получилось обидным для армейцев: за 45 секунд до конца встречи они сравняли счет, но тут же пропустили еще одну шайбу. Главный тренер СКА Андрей Разин назвал такую развязку бездарной.
СКА проиграл под руководством нового тренера три матча из четырех. Всего, с учетом предыдущих выступлений, неудачная серия армейцев выглядит затянувшейся: восемь поражений в девяти играх. У нее много причин. Главная — физическая неготовность игроков. Об этом говорил после завершения матча с «Торпедо» Андрей Разин. Даже привел метафорический пример: одно дело прийти на собеседование по поводу устройства на новую работу, хорошо выспавшись и со свежей головой, другое — после загула и распития «чая». Голова не соображает, от нее идут неправильные сигналы ногами и рукам. Физической подготовкой в СКА, к слову, занимался тренер Филипп Арзамазов — родственник Игоря Ларионова, предыдущего наставника (брат его жены). На вопрос журналиста: «Останется он в команде или как?» Разин ответил второй частью фразы. Надо напомнить, при Ларионове в команде играл его сын — Игорь Ларионов-младший, что тоже не улучшало атмосферу в раздевалке. Как игрок Ларионов-джуниор не так хорош, как его отец.
Второй момент: помощники Андрея Разина — Владимир Воробьев и Евгений Михалкевич,— с которыми он успешно работал в «Металлурге», до сих пор не присоединились к нему в СКА. Не могут разорвать трудовые отношения с магнитогорским клубом. Сейчас Разину не хватает людей в тренерском штабе. В прежние времена командой руководили два тренера, но сейчас хоккей поменялся, тренерские бригады значительно расширились, каждый специалист отвечает за свое направление, даже установки во время тайм-аутов в матчах дают они, а не главный тренер, и все эти нюансы влияют на результат.
И третья причина плачевных результатов СКА при новом тренере — грубые ошибки игроков на площадке. Они никуда не делись. Судьбу матча с «Торпедо» решили именно такие промахи. Армейцы проигрывали по ходу встречи, прошедшей на «СКА Арене», 1:3, затем героическими усилиями сравняли счет за 45 секунд до финальной сирены — для этого Разин дважды менял вратаря на шестого полевого игрока, чтобы команда реализовала большинство, и этой ей удалось, но в оставшиеся секунды хозяева выбросили шайбу из зоны, торпедовцы организовали атаку, их игрок убежал от защитников, обыграл вратаря СКА, зачем-то выбежавшего из ворот, и отправил шайбу в сетку. Разин даже за голову схватился на тренерской скамейке. Хотя он, как правило, спокойно реагирует на все события, случающиеся на льду.
После матча главный тренер СКА сказал, что будто в первый класс попал, придя в армейскую команду,— так удивляют его промахи игроков на льду. Концовку матча в их исполнении он назвал бездарной: надо было держать шайбу, а ее подарили соперникам, чем те воспользовались. В оправдание хоккеистов СКА можно сказать, что они действительно плохо готовы физически, и это не их вина, и к тому же еще не перестроились на требования нового тренера. Ситуация напоминает кинематограф, описанный авторами романа «Золотой теленок»: эра немого кино уже закончилась, а эпоха звукового еще не наступила. Тренеру СКА нужно время, чтобы привести команду в порядок и заставить ее играть так, как надо. Для этого Разин планирует дать игрокам СКА «ударную» дозу физической нагрузки с компенсацией затрат в ближайшие дни. Когда у них будут свежие ноги и руки, результат должны улучшиться.
До следующего матча в чемпионате КХЛ как раз есть время — его СКА проведет 2 ноября против «Ак Барса» в Казани.