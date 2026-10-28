Игроки СКА довели тренера до отчаяния

После матча главный тренер СКА сказал, что будто в первый класс попал, придя в армейскую команду,— так удивляют его промахи игроков на льду. Концовку матча в их исполнении он назвал бездарной: надо было держать шайбу, а ее подарили соперникам, чем те воспользовались. В оправдание хоккеистов СКА можно сказать, что они действительно плохо готовы физически, и это не их вина, и к тому же еще не перестроились на требования нового тренера. Ситуация напоминает кинематограф, описанный авторами романа «Золотой теленок»: эра немого кино уже закончилась, а эпоха звукового еще не наступила. Тренеру СКА нужно время, чтобы привести команду в порядок и заставить ее играть так, как надо. Для этого Разин планирует дать игрокам СКА «ударную» дозу физической нагрузки с компенсацией затрат в ближайшие дни. Когда у них будут свежие ноги и руки, результат должны улучшиться.