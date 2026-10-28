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Северо-Запад

Игроки СКА довели тренера до отчаяния

в матче с «Торпедо»
СКА продолжил серию неудач в чемпионате КХЛ, проиграв на своей площадке нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:4. Поражение получилось обидным для армейцев: за 45 секунд до конца встречи они сравняли счет, но тут же пропустили еще одну шайбу. Главный тренер СКА Андрей Разин назвал такую развязку бездарной.
Хоккейный матч между командами СКА – «Торпедо»

Хоккейный матч между командами СКА – «Торпедо»

ХК СКА

СКА проиграл под руководством нового тренера три матча из четырех. Всего, с учетом предыдущих выступлений, неудачная серия армейцев выглядит затянувшейся: восемь поражений в девяти играх. У нее много причин. Главная — физическая неготовность игроков. Об этом говорил после завершения матча с «Торпедо» Андрей Разин. Даже привел метафорический пример: одно дело прийти на собеседование по поводу устройства на новую работу, хорошо выспавшись и со свежей головой, другое — после загула и распития «чая». Голова не соображает, от нее идут неправильные сигналы ногами и рукам. Физической подготовкой в СКА, к слову, занимался тренер Филипп Арзамазов — родственник Игоря Ларионова, предыдущего наставника (брат его жены). На вопрос журналиста: «Останется он в команде или как?» Разин ответил второй частью фразы. Надо напомнить, при Ларионове в команде играл его сын — Игорь Ларионов-младший, что тоже не улучшало атмосферу в раздевалке. Как игрок Ларионов-джуниор не так хорош, как его отец.
Второй момент: помощники Андрея Разина — Владимир Воробьев и Евгений Михалкевич,— с которыми он успешно работал в «Металлурге», до сих пор не присоединились к нему в СКА. Не могут разорвать трудовые отношения с магнитогорским клубом. Сейчас Разину не хватает людей в тренерском штабе. В прежние времена командой руководили два тренера, но сейчас хоккей поменялся, тренерские бригады значительно расширились, каждый специалист отвечает за свое направление, даже установки во время тайм-аутов в матчах дают они, а не главный тренер, и все эти нюансы влияют на результат.
И третья причина плачевных результатов СКА при новом тренере — грубые ошибки игроков на площадке. Они никуда не делись. Судьбу матча с «Торпедо» решили именно такие промахи. Армейцы проигрывали по ходу встречи, прошедшей на «СКА Арене», 1:3, затем героическими усилиями сравняли счет за 45 секунд до финальной сирены — для этого Разин дважды менял вратаря на шестого полевого игрока, чтобы команда реализовала большинство, и этой ей удалось, но в оставшиеся секунды хозяева выбросили шайбу из зоны, торпедовцы организовали атаку, их игрок убежал от защитников, обыграл вратаря СКА, зачем-то выбежавшего из ворот, и отправил шайбу в сетку. Разин даже за голову схватился на тренерской скамейке. Хотя он, как правило, спокойно реагирует на все события, случающиеся на льду.
После матча главный тренер СКА сказал, что будто в первый класс попал, придя в армейскую команду,— так удивляют его промахи игроков на льду. Концовку матча в их исполнении он назвал бездарной: надо было держать шайбу, а ее подарили соперникам, чем те воспользовались. В оправдание хоккеистов СКА можно сказать, что они действительно плохо готовы физически, и это не их вина, и к тому же еще не перестроились на требования нового тренера. Ситуация напоминает кинематограф, описанный авторами романа «Золотой теленок»: эра немого кино уже закончилась, а эпоха звукового еще не наступила. Тренеру СКА нужно время, чтобы привести команду в порядок и заставить ее играть так, как надо. Для этого Разин планирует дать игрокам СКА «ударную» дозу физической нагрузки с компенсацией затрат в ближайшие дни. Когда у них будут свежие ноги и руки, результат должны улучшиться.
До следующего матча в чемпионате КХЛ как раз есть время — его СКА проведет 2 ноября против «Ак Барса» в Казани.
Кирилл Легков