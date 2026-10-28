Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Прикамье

В Индустриальном районе Перми снесут незаконно установленный шиномонтаж

Глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын подписал распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленного объекта в районе. Речь идет о павильоне по оказанию услуг шиномонтажа на ул. Архитектора Свиязева, 33, следует из документа, опубликованного на сайте городской мэрии. Работы по принудительному сносу незаконного объекта назначены на 29 октября. Демонтаж, перемещение и временное хранение объекта осуществляет МКУ «Содержание муниципального имущества».
Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами (НТО) на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках.