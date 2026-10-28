В МВД назвали отсутствие военного билета основанием для отказа в загранпаспорте
МВД России уточнило основания для отказа в приеме документов на оформление загранпаспорта. Главной причиной отказа у мужчин призывного возраста признано отсутствие военного билета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Призывным возрастом в России считается период с 18 до 30 лет. У мужчин в этом возрасте могут не принять заявление на загранпаспорт, если у них нет военного билета. Кроме того, документы не будут приняты при наличии проблем с внутренним паспортом, например, если он просрочен или признан недействительным.
Отказ возможен и из-за неправильной или отсутствующей фотографии установленного формата, а также при наличии ошибок, ложных сведений или несоблюдении требований к заполнению заявления. Помимо военного и внутреннего паспорта, для подачи заявки нужны также квитанция об уплате госпошлины и фотография. В некоторых случаях дополнительно просят предоставить свидетельство о рождении и другие документы.