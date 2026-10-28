В МВД назвали отсутствие военного билета основанием для отказа в загранпаспорте

Призывным возрастом в России считается период с 18 до 30 лет. У мужчин в этом возрасте могут не принять заявление на загранпаспорт, если у них нет военного билета. Кроме того, документы не будут приняты при наличии проблем с внутренним паспортом, например, если он просрочен или признан недействительным.