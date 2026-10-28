Жительницу Башкирии оштрафовали за покупку мопеда сыну-подростку
Мировой судья по Аургазинскому району оштрафовал 42-летнюю местную жительницу на 50 тыс. руб. за покупку мопеда несовершеннолетнему сыну, а также конфисковал транспортное средство в доход государства. Фигурантку дела признали виновной в вовлечении несовершеннолетнего в совершение опасных для жизни действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).
По материалам дела, в сентябре этого года в деревне Андреевка сотрудники полиции заметили подростка за рулем мопеда. Несовершеннолетний не остановился после требования сотрудников ГИБДД и скрылся, но позднее был задержан.
Обвиняемая признала вину.