В Праге загорелся дом владельца компании STV, поставляющей оружие Украине
В Праге расследуют пожар в доме владельца оружейной группы STV Мартина Дрде. Полиция не исключает, что причиной возгорания могли стать техническая неисправность или поджог, сообщает чешский портал Novinky.
Дом расположен в муниципальном районе Кунратице на юго-востоке Праги. Пожар произошел в ночь на 27 октября, когда соседи заметили пламя у входа в дом, рядом с гаражом. Огонь распространился на утеплитель и обшивку дома, поэтому пожарным пришлось демонтировать их и осмотреть все с помощью тепловизора. Ущерб от возгорания оценили в 200 тыс. крон (€8 тыс.). Причину пожара расследуют эксперты-криминалисты.
Мартин Дрда — совладелец чешской оружейной группы STV Group. Он и мать владеют по 50% компании. С марта 2022 года STV Group поставляет Украине боеприпасы и военную технику.