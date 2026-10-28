В Праге загорелся дом владельца компании STV, поставляющей оружие Украине

Дом расположен в муниципальном районе Кунратице на юго-востоке Праги. Пожар произошел в ночь на 27 октября, когда соседи заметили пламя у входа в дом, рядом с гаражом. Огонь распространился на утеплитель и обшивку дома, поэтому пожарным пришлось демонтировать их и осмотреть все с помощью тепловизора. Ущерб от возгорания оценили в 200 тыс. крон (€8 тыс.). Причину пожара расследуют эксперты-криминалисты.