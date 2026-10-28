В Белграде застрелили напавшего на охрану посольства Израиля подростка
В Белграде подросток напал на полицейского, который охранял посольство Израиля. Нападавшего застрелили. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.
«Несовершеннолетний... выкрикнул „Аллаху акбар“ и напал на сотрудника полиции с двумя ножами»,— заявил господин Дачич (цитата по Informer). По словам министра, личность подростка пока не установлена, предположительно, он родом из Шабаца.
Полицейский получил легкое ранение. Нападавшего, по данным МВД, застрелили во время самообороны. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.