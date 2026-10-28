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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Южный Урал

Лимит по кредитным картам в Челябинской области сократился на 5,7%

В сентябре 2026 года средний лимит по новым кредитным картам в Челябинской области составил 95,2 тыс. руб. Это на 5,7% меньше, чем в августе, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
По стране в начале осени россиянам одобряли кредитки со средним лимитом в 104,8 тыс. руб. За месяц показатель упал на 5,7%. Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по подобным картам продемонстрировали Иркутская область (–9,5%), Пермский край (–8%), а также Омская (–7,9%), Ленинградская (–7,2%) и Московская (–7,1%) области.
Виталина Ярховска