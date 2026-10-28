Лимит по кредитным картам в Челябинской области сократился на 5,7%

По стране в начале осени россиянам одобряли кредитки со средним лимитом в 104,8 тыс. руб. За месяц показатель упал на 5,7%. Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по подобным картам продемонстрировали Иркутская область (–9,5%), Пермский край (–8%), а также Омская (–7,9%), Ленинградская (–7,2%) и Московская (–7,1%) области.