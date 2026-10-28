Школа в саратовском сквере «Территория детства» подорожала на треть миллиарда

В конце августа компания потребовала в арбитраже пересмотреть цену контрактов на школу и Центр единоборств в Заводском районе, заключенных с областным Управлением капстроительства. 9 октября иски были отозваны. Соглашением от 13 октября цена спортцентра повышена с 400 млн до 453,6 млн руб. Основания требований в судебных материалах не раскрыты. Центр подрядчик должен сдать до конца года; выплачено 226,8 млн руб.