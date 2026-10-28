Школа в саратовском сквере «Территория детства» подорожала на треть миллиарда
Ее строит «Лесстр» семьи Гафановичей
Стоимость возведения школы в парке «Территория детства» выросла с 1,3 млрд до 1,6 млрд руб. Дополнительное соглашение с подрядчиком — ООО ППС «Лесстр» из бизнес-группы семьи Гафановичей — подписано 7 октября. Изменения финансирует областной бюджет.
В конце августа компания потребовала в арбитраже пересмотреть цену контрактов на школу и Центр единоборств в Заводском районе, заключенных с областным Управлением капстроительства. 9 октября иски были отозваны. Соглашением от 13 октября цена спортцентра повышена с 400 млн до 453,6 млн руб. Основания требований в судебных материалах не раскрыты. Центр подрядчик должен сдать до конца года; выплачено 226,8 млн руб.
Школа на 1,1 тыс. мест возводится на склоне, потребовавшем укрепления. Против застройки парка выступали жители, предлагавшие площадку на месте промзоны завода «Карат плюс». Срок сдачи — август 2027 года, подрядчику перечислено 499,2 млн руб.