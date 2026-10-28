В Прикамье аннулированы лицензии у трех УК, обслуживавших 76 жилых домов
27 октября 2026 года прекращено действие лицензий на право управления многоквартирными домами у ООО «Сириус», АНО МКЦ «Планета» и ООО УСК «Спутник». Об этом сообщает краевая инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН).
Находившиеся в управлении этих управляющих организаций 76 многоквартирных домов в Перми и Александровском округе исключены из реестра лицензий Пермского края. ИГЖН направила в органы местного самоуправления письма о прекращении действия лицензий, а также о необходимости обеспечить выбор собственниками следующих домов способа управления.
Ранее указанные управляющие организации и их руководители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. Общая сумма штрафов превысила 1 млн руб. В отношении ООО УСК «Спутник» судебными приставами возбуждено два исполнительных производства за неисполнение решений судов.