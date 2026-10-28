В Прикамье аннулированы лицензии у трех УК, обслуживавших 76 жилых домов

Находившиеся в управлении этих управляющих организаций 76 многоквартирных домов в Перми и Александровском округе исключены из реестра лицензий Пермского края. ИГЖН направила в органы местного самоуправления письма о прекращении действия лицензий, а также о необходимости обеспечить выбор собственниками следующих домов способа управления.