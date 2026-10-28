В Оренбурге будут судить заведующую детсадом за долг банку в 254 млн рублей
Ее обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия
Оренбургский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Заря», которое оказывало образовательные услуги в детском саду «Крона». Ее обвиняют в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Следствие установило, что с 2024 по 2026 год женщина заключила фиктивные договоры с аффилированными юрлицами, чтобы уклониться от погашения задолженности по кредиту, сумма которого превышает 250 млн руб. При этом фигурантка имела средства для частичного погашения долга, но распоряжалась деньгами по своему усмотрению.
Кроме того, в 2017–2026 годах она необоснованно занизила стоимость принадлежащей государству доли в уставном капитале организации, что привело к неправомерному выбытию имущественного комплекса из государственной собственности, а также к возбуждению дела о банкротстве. В суде отметили, что ущерб Оренбургской области оценен в 39 млн руб.
На имущество подозреваемой наложили арест на сумму более 4 млн руб. На данный момент уголовное дело передано в суд. В ближайшее время будет назначена дата заседания.