В Оренбурге будут судить заведующую детсадом за долг банку в 254 млн рублей

Кроме того, в 2017–2026 годах она необоснованно занизила стоимость принадлежащей государству доли в уставном капитале организации, что привело к неправомерному выбытию имущественного комплекса из государственной собственности, а также к возбуждению дела о банкротстве. В суде отметили, что ущерб Оренбургской области оценен в 39 млн руб.