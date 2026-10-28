Новогодние туры в Ставропольский край подешевели на 4,7%

Среди регионов-лидеров спроса сильнее всего выросли цены в Ярославской области — на 16,3%, до 17,2 тыс. руб. за ночь, и Московской области — на 12,4%, до 29,2 тыс. руб. Среди направлений вне топ-10 рекордный рост зафиксирован в Алтайском крае — на 63%, до 50 тыс. руб. за ночь.