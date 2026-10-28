Новогодние туры в Ставропольский край подешевели на 4,7%
Стоимость проживания в отелях Ставропольского края на новогодние праздники снизилась на 4,7%, а в Дагестане — на 12%, следует из данных Российского союза туриндустрии.
Ставрополье вошло в число наиболее востребованных туристических направлений на новогодние праздники. При этом регион оказался среди немногих популярных направлений, где отельные тарифы снизились. Дагестан, не вошедший в первую десятку по спросу, подешевел на 12%.
Среди регионов-лидеров спроса сильнее всего выросли цены в Ярославской области — на 16,3%, до 17,2 тыс. руб. за ночь, и Московской области — на 12,4%, до 29,2 тыс. руб. Среди направлений вне топ-10 рекордный рост зафиксирован в Алтайском крае — на 63%, до 50 тыс. руб. за ночь.
Также заметно подорожали отели в Забайкальском крае (+50%), Иркутской области (+36%) и на Камчатке (+28%). Среди популярных направлений цены снизились в Татарстане на 3,2% и Калининградской области на 3,1%. Вне топ-10 дешевле стали Архангельская область (-19%), Карелия и Дагестан (по 12%).
По данным TravelLine, объем новогодних бронирований пока сопоставим с прошлогодним. При этом структура спроса меняется: доля Краснодарского края сократилась на 3,6 процентного пункта, до 19,8%, тогда как Петербург и Подмосковье наращивают долю. Средняя продолжительность поездки составляет 3–4,4 ночи.
Наиболее востребованы даты с 30 декабря по 8 января. Туристы стали принимать решение о поездке ближе к дате отдыха, поэтому более точную оценку праздничного спроса эксперты ожидают получить в ноябре.