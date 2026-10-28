Комитет парламента Прикамья одобрил проект бюджета на следующие три года

Доходы бюджета на 2027 год запланированы в объеме 289 млрд руб., в 2028 году — 298 млрд руб., в 2029 году — 309 млрд руб. Расходы на 2027 год — 314 млрд руб., на 2028 — 320 млрд руб., на 2029 — 326 млрд руб. Большая их часть будет направлена на финансирование социальных программ. 29 октября проект бюджета будет представлен на заседании краевого парламента в первом чтении. После рассмотрения будет создана рабочая группа по доработке проекта закона ко второму чтению.