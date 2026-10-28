Комитет парламента Прикамья одобрил проект бюджета на следующие три года
Обновлено
Члены комитета краевого парламента по бюджету единогласно поддержали и рекомендовали Законодательному собранию края принять законопроект о бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов в первом чтении. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».
Доходы бюджета на 2027 год запланированы в объеме 289 млрд руб., в 2028 году — 298 млрд руб., в 2029 году — 309 млрд руб. Расходы на 2027 год — 314 млрд руб., на 2028 — 320 млрд руб., на 2029 — 326 млрд руб. Большая их часть будет направлена на финансирование социальных программ. 29 октября проект бюджета будет представлен на заседании краевого парламента в первом чтении. После рассмотрения будет создана рабочая группа по доработке проекта закона ко второму чтению.
Кроме того, в комитете краевого парламента по бюджету были избраны заместители председателя. Эти должности заняли Ирек Хазиев и Георгий Ткаченко. Напомним, 1 октября председателем комитета по бюджету был избран Армен Гарслян.