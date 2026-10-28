В Сочи утром 28 октября топливо продают на 45 АЗС
В Сочи по состоянию на 09:00 28 октября работают 45 автозаправочных станций, сообщили в пресс-службе администрации города.
Бензин АИ-92 доступен на 32 АЗС, АИ-95 — также на 32, АИ-100 — на 14 станциях. Дизельное топливо есть на 34 АЗС, сжиженный углеводородный газ — на десяти.
Актуальную информацию о наличии топлива власти рекомендуют проверять на официальных ресурсах «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти» и через сервис «Яндекс Заправки».
Ситуация с наличием топлива может меняться в течение дня.