В Уфе появилась улица Владимира Высоцкого

Сегодня на заседании горсовета Уфы присвоили названия новым улицам. В Демском и Ленинском районах между деревнями Ветошниково и Романовкой появятся улицы в честь поэта, певца и актера Владимира Высоцкого, мотогонщика на льду Николая Красникова, а также Бесшумный переулок.