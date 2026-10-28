В Уфе появилась улица Владимира Высоцкого
Сегодня на заседании горсовета Уфы присвоили названия новым улицам. В Демском и Ленинском районах между деревнями Ветошниково и Романовкой появятся улицы в честь поэта, певца и актера Владимира Высоцкого, мотогонщика на льду Николая Красникова, а также Бесшумный переулок.
Кроме того, там назовут улицы в честь заслуженной артистки Башкирии и Татарстана Васили Фаттаховой и ее самой известной песни «Туган як». В Затоне появится улица Подполковника Салавата Якупова, который основал Уфимскую общеобразовательную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева (ныне — кадетский корпус).