В Мурманской области учителя-блогеры смогут получить губернаторские стипендии
В Мурманской области 26 октября стартует прием заявок на губернаторские стипендии для педагогов, ведущих блоги. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования и науки.
Всего предусмотрено 15 стипендий: пять выплат по 15 тыс. рублей, пять по 10 тыс. и еще пять по 5 тыс. рублей. Стипендии назначат на год — с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года.
Участвовать в конкурсе могут учителя и другие педагоги, работающие в образовательных организациях Мурманской области. Кандидаты должны быть гражданами России, вести личный или образовательный блог и иметь не менее 1 тыс. подписчиков суммарно на одной или нескольких разрешенных в стране интернет-площадках.
При оценке заявок также будут учитывать публикации о профессиональной деятельности педагогов и число просмотров их материалов.
Прием заявок продлится до 3 ноября 2026 года. Победителей конкурса объявят 9 ноября.