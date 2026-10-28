В Кировской области компанию оштрафовали на 2 млн рублей за коммерческий подкуп

По данным ведомства, в 2023 году представитель компании заплатил сотруднику предприятия в Кирове более 260 тыс. руб. за информацию о требованиях к инструментам и коммерческих предложениях других поставщиков. Полученные сведения позволили компании предложить и продать инструмент дешевле конкурентов.