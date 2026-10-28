Перечень получателей бесплатной юридической помощи расширили в Удмуртии
Участникам СВО и их семьям упростят подтверждение права на бесплатную помощь
Госсовет Удмуртии в двух чтениях принял поправки в закон о бесплатной юридической помощи. Право на все ее виды получат также участники отражения вооруженного вторжения на территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Для участников специальной военной операции и членов их семей упростят подтверждение права на такую помощь.
Как сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Прозоров, законопроект подготовлен для реализации новых положений федерального законодательства и указа президента о единых базовых мерах поддержки участников СВО и других категорий граждан.
После вступления поправок в силу участникам СВО и членам их семей не потребуется предоставлять в государственное юридическое бюро бумажные документы, подтверждающие их статус. Адвокаты смогут самостоятельно запрашивать необходимые сведения через электронную платформу Минобороны России «Витрина данных».
Кроме того, региональный закон приведен в соответствие с указом президента РФ № 327 в части определения членов семей участников СВО.