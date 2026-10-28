Перечень получателей бесплатной юридической помощи расширили в Удмуртии

Госсовет Удмуртии в двух чтениях принял поправки в закон о бесплатной юридической помощи. Право на все ее виды получат также участники отражения вооруженного вторжения на территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Для участников специальной военной операции и членов их семей упростят подтверждение права на такую помощь.