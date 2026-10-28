Движение по Вантовому мосту КАД полностью восстановили

На Большом Обуховском мосту (Вантовом мосту) через Неву полностью восстановили движение после ремонта деформационного шва. Работы завершили в ночь на 28 октября — на три дня раньше запланированного срока. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».