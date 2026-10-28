Движение по Вантовому мосту КАД полностью восстановили
На Большом Обуховском мосту (Вантовом мосту) через Неву полностью восстановили движение после ремонта деформационного шва. Работы завершили в ночь на 28 октября — на три дня раньше запланированного срока. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ремонт начался 6 октября. На внутреннем кольце КАД временно перекрыли две полосы, а работы велись круглосуточно. Завершить их планировали 31 октября.
«По состоянию на 2:00 28 октября работы по ремонту деформационного шва на Большом Обуховском мосту через реку Нева (Вантовый мост), который расположен на 57-м километре КАД, завершены. Все временные дорожные знаки и ограждения демонтированы. Ограничения сняты»,— сообщил начальник территориального ситуационного центра Упрдора Илья Пузыревский.
Ограничения вводили поэтапно. С 6 по 19 октября перекрывали переходно-скоростную, первую и вторую полосы, а с 20 по 31 октября — третью и четвертую. На время ремонта скорость движения по свободным полосам ограничивали до 50 км/ч.