Свердловские тайбоксеры завоевали пять медалей на первенстве Европы во Франции

Золотые медали достались Софье Чечеткиной в весовой категории до 57 кг среди спортсменов до 24 лет, Руслане Гараевой (до 60 кг, до 24 лет) и Герману Петухову (до 45 кг, до 16 лет). Серебро завоевала Милана Штельвак (до 34 кг, до 14 лет), а бронзу — Максим Рыжков (свыше 91 кг, до 24 лет). Руслана Гараева также получила звание лучшего бойца соревнований.