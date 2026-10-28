Свердловские тайбоксеры завоевали пять медалей на первенстве Европы во Франции
Спортсмены из Свердловской области получили пять наград на первенстве Европы по муайтай (тайскому боксу), которое состоялось в Париже, сообщили в департаменте информационной политики региона. В турнире приняли участие 594 бойца из 44 государств.
Золотые медали достались Софье Чечеткиной в весовой категории до 57 кг среди спортсменов до 24 лет, Руслане Гараевой (до 60 кг, до 24 лет) и Герману Петухову (до 45 кг, до 16 лет). Серебро завоевала Милана Штельвак (до 34 кг, до 14 лет), а бронзу — Максим Рыжков (свыше 91 кг, до 24 лет). Руслана Гараева также получила звание лучшего бойца соревнований.
Сборная России заняла первое место в командном зачете, забрав 72 медали: 35 золотых, 22 серебряные и 15 бронзовых. Российские бойцы выступали под национальным флагом и с гимном страны.
Напомним, в прошлом году свердловчане Софья Чечеткина, Руслана Гараева и Кирилл Мамыкин завоевали три золотые медали.