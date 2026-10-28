Т-Банк: мошенники пугают россиян «прослушкой» телефона для кражи денег
В России появилась новая схема телефонного мошенничества, при которой человека убеждают в прослушке телефона и просят его перевести все сбережения на «безопасный счет». Метод рассчитан на неосведомленных в работе современных технологий людей, сообщили ТАСС в пресс-службе Т-банка.
Как уточнили в организации, первый этап схемы — позвонить человеку под формальным предлогом: подтвердить запись в Соцфонд, получить приз или заменить ключи от домофона. После этого аферисты присылают код в SMS-сообщении, который просят назвать. Никакого доступа к личным данным он не дает, а служит лишь средством для продолжения схемы, объяснили в банке.
Через некоторое время жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который заявляет, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломан, а счета оформлены на имя экстремиста. Для того чтобы спасти обманутого пользователя, злоумышленники предлагают ему перейти на фишинговый сайт «Госуслуг», где он должен ввести команду *#62# для выявления скрытой слежки. На экране высвечивается стандартный технический номер оператора, который мошенники выдают за доказательство прослушки телефона. Завершается мошенническая схема тем, что жертву убеждают обналичить все вклады, а затем передать их курьеру или же перевести на безопасный счет.
В Т-банке напомнили, что сотрудники банков или государственных органов никогда не просят набирать специальные комбинации на клавиатуре телефона. Кроме того, они не предлагают переводить средства на другие счета. При подозрительном звонке пользователям рекомендовали немедленно завершить разговор и обратиться в банк или ведомство по официальному номеру.