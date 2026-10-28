Т-Банк: мошенники пугают россиян «прослушкой» телефона для кражи денег

Через некоторое время жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который заявляет, что его личный кабинет на «Госуслугах» взломан, а счета оформлены на имя экстремиста. Для того чтобы спасти обманутого пользователя, злоумышленники предлагают ему перейти на фишинговый сайт «Госуслуг», где он должен ввести команду *#62# для выявления скрытой слежки. На экране высвечивается стандартный технический номер оператора, который мошенники выдают за доказательство прослушки телефона. Завершается мошенническая схема тем, что жертву убеждают обналичить все вклады, а затем передать их курьеру или же перевести на безопасный счет.